अल्जाइमर का खतरा बढ़ा सकते हैं पेट के कीटाणु, शोध से चौंकाने वाला खुलासा

Submitted by:

एक नए शोध में पता चला है कि दुनिया के दो-तिहाई लोगों में पाए जाने वाला पेट का एक सामान्य बैक्टीरिया अल्जाइमर रोग के बढ़ते जोखिम से जुड़ा हो सकता है।

Stomach bacteria may increase the risk of Alzheimer, study reveals