तनाव और चिंता सेहत लिए ख़तरनाक जानें कैसे डालते हैं ये हार्ट पर असर

हार्ट यानी दिल इंसान के शरीर का सब से खास पार्ट में से एक होता है इंसान के शरीर में बिना रुके और बिना थके लगातार 24 घंटे काम करने वाला अंग दिल होता है। दिल की सेहत का सही ढंग से ध्यान रखना सबके लिए जरूरी है। आज के समय में असंतुलित खानपान और खराब जीवनशैली के कारण दिल से जुड़ी बीमारियों का जोखिम बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि युवावस्था में भी लोगों को हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक और हार्ट फेलियर जैसी दिल से जुड़ी गंभीर समस्याएं हो रही हैं।

