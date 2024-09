Stress : तनाव कैसे करता है आपकी जीवनशैली को प्रभावित, जानिए कैसे पाया जाए इससे निदान

तनाव (Stress) एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो शरीर किसी भी चुनौती या मांग के प्रति व्यक्त करता है, जिसे तनाव कारक कहा जाता है। यह कई शारीरिक परिवर्तनों को उत्पन्न करता है, जिसे सामान्यतः “लड़ाई या उड़ान” प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है। तनाव का अर्थ है कि शरीर किसी भी दबाव या चुनौती का सामना करने के लिए कैसे प्रतिक्रिया करता है, जिसे तनाव कारक के रूप में परिभाषित किया जाता है।

तनाव को लेकर क्या है भिन्नता What is the difference regarding stress अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन (APA) तनाव को तीन प्रकारों में विभाजित करता है: तीव्र तनाव, एपिसोडिक तीव्र तनाव और दीर्घकालिक तनाव। तीव्र तनाव उस समय उत्पन्न होता है जब किसी विशेष स्थिति का सामना करना पड़ता है, जैसे कि जब आपको किसी सभा में भाषण देने के लिए कहा जाता है और अचानक आपको पसीना आने लगता है या दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। एपिसोडिक तीव्र तनाव (Stress) तब उत्पन्न होता है जब कोई व्यक्ति अत्यधिक जिम्मेदारियों को संभालता है, और इसके लक्षण तीव्र तनाव के समान होते हैं। दीर्घकालिक तनाव तब होता है जब तनाव की स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है।

तनाव से होता दिल को नुकसान stress damages the heart तनाव का सबसे गंभीर प्रभाव हृदय पर पड़ता है। जब हम तनाव में होते हैं, तो हमारा शरीर कोर्टिसोल और एड्रेनालाईन जैसे हार्मोन का स्राव करता है, जो दिल की धड़कन और रक्तचाप को बढ़ा देता है। यह प्रतिक्रिया थोड़े समय के लिए लाभकारी हो सकती है, लेकिन दीर्घकालिक तनाव कार्डियोवैस्कुलर प्रणाली पर निरंतर दबाव डालता है। समय के साथ, यह हाइपरटेंशन, धमनी क्षति और हृदय रोग के जोखिम को बढ़ा सकता है। लगातार उच्च रक्तचाप धमनियों को कठोर बना सकता है, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस का खतरा बढ़ता है, और इससे दिल के दौरे और स्ट्रोक का जोखिम काफी बढ़ जाता है।