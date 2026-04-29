क्या आपकी सुबह भी कमर दर्द से होती है? इसे मामूली थकान समझने की गलती न करें, हो सकती है ये गंभीर बीमारी

Back Pain Causes: अगर आप भी रोज सुबह उठते ही कमर दर्द महसूस करते हैं, तो इसे सिर्फ थकान समझकर नजरअंदाज न करें। यह एक आम समस्या जरूर है, लेकिन कई बार यह किसी बड़ी परेशानी का संकेत भी हो सकता है। नींद हमारे शरीर के लिए रिपेयर टाइम होती है, लेकिन जब यही समय दर्द का कारण बन जाए, तो समझना जरूरी है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है।