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क्या आपकी सुबह भी कमर दर्द से होती है? इसे मामूली थकान समझने की गलती न करें, हो सकती है ये गंभीर बीमारी

Morning Back Pain: सुबह उठते ही कमर दर्द हो रहा है? जानें इसके कारण, खतरे के संकेत और बचाव के आसान तरीके, एक्सपर्ट की सलाह के साथ।

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भारत

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Dimple Yadav

Apr 29, 2026

Back Pain Causes

Back Pain Causes (photo- chatgtp)

Back Pain Causes: अगर आप भी रोज सुबह उठते ही कमर दर्द महसूस करते हैं, तो इसे सिर्फ थकान समझकर नजरअंदाज न करें। यह एक आम समस्या जरूर है, लेकिन कई बार यह किसी बड़ी परेशानी का संकेत भी हो सकता है। नींद हमारे शरीर के लिए रिपेयर टाइम होती है, लेकिन जब यही समय दर्द का कारण बन जाए, तो समझना जरूरी है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है।

रिसर्च क्या कहती है?

National Institutes of Health से जुड़ी कई स्टडीज बताती हैं कि सुबह का बैक पेन अक्सर खराब स्लीप पोजिशन, कमजोर मांसपेशियों या स्पाइन से जुड़ी समस्याओं के कारण होता है।

सुबह उठते ही कमर दर्द क्यों होता है?

ऑर्थोपेडिक एक्सपर्ट Dr Rajeev Verma के मुताबिक, “अक्सर लोग अपने गद्दे (mattress), सोने के तरीके और दिनभर की गलत आदतों की वजह से इस दर्द का शिकार होते हैं।” इसके कुछ आम कारण:

  • खराब गद्दा: बहुत सॉफ्ट या बहुत हार्ड मैट्रेस रीढ़ की हड्डी को सही सपोर्ट नहीं देता
  • गलत सोने की पोजिशन: पेट के बल सोना कमर पर दबाव डालता है
  • नींद की कमी: शरीर पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाता
  • खराब पोस्टर: दिनभर झुककर बैठना या खड़ा रहना
  • पुरानी चोट: पहले की इंजरी का दर्द फिर उभर सकता है
  • बीमारियां: आर्थराइटिस, स्लिप डिस्क जैसी समस्याएं

कब हो सकता है यह गंभीर?

अगर ये लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं:

  • पैरों में सुन्नपन या कमजोरी
  • बिना वजह वजन कम होना
  • तेज दर्द जो रात में भी जगाए
  • गिरने या चोट के बाद दर्द बढ़ना

ये संकेत किसी बड़ी समस्या की ओर इशारा कर सकते हैं।

कैसे करें बचाव?

  • अच्छा और सपोर्टिव मैट्रेस इस्तेमाल करें
  • सही पोजिशन में सोएं (पीठ या साइड)
  • रोज हल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करें
  • दिनभर सही पोस्टर बनाए रखें
  • नींद पूरी लें

कमर दर्द सिर्फ थकान नहीं

सुबह का कमर दर्द सिर्फ थकान नहीं, बल्कि आपकी लाइफस्टाइल या हेल्थ से जुड़ा संकेत हो सकता है। अगर यह समस्या बार-बार हो रही है, तो इसे नजरअंदाज करने की बजाय समय पर जांच कराना ज्यादा समझदारी है।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Updated on:

29 Apr 2026 09:05 am

Published on:

29 Apr 2026 09:04 am

Hindi News / Health / क्या आपकी सुबह भी कमर दर्द से होती है? इसे मामूली थकान समझने की गलती न करें, हो सकती है ये गंभीर बीमारी

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