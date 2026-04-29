क्या आपकी सुबह भी कमर दर्द से होती है? इसे मामूली थकान समझने की गलती न करें, हो सकती है ये गंभीर बीमारी

Back Pain Causes (photo- chatgtp)
Back Pain Causes: अगर आप भी रोज सुबह उठते ही कमर दर्द महसूस करते हैं, तो इसे सिर्फ थकान समझकर नजरअंदाज न करें। यह एक आम समस्या जरूर है, लेकिन कई बार यह किसी बड़ी परेशानी का संकेत भी हो सकता है। नींद हमारे शरीर के लिए रिपेयर टाइम होती है, लेकिन जब यही समय दर्द का कारण बन जाए, तो समझना जरूरी है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है।
National Institutes of Health से जुड़ी कई स्टडीज बताती हैं कि सुबह का बैक पेन अक्सर खराब स्लीप पोजिशन, कमजोर मांसपेशियों या स्पाइन से जुड़ी समस्याओं के कारण होता है।
ऑर्थोपेडिक एक्सपर्ट Dr Rajeev Verma के मुताबिक, “अक्सर लोग अपने गद्दे (mattress), सोने के तरीके और दिनभर की गलत आदतों की वजह से इस दर्द का शिकार होते हैं।” इसके कुछ आम कारण:
अगर ये लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं:
ये संकेत किसी बड़ी समस्या की ओर इशारा कर सकते हैं।
सुबह का कमर दर्द सिर्फ थकान नहीं, बल्कि आपकी लाइफस्टाइल या हेल्थ से जुड़ा संकेत हो सकता है। अगर यह समस्या बार-बार हो रही है, तो इसे नजरअंदाज करने की बजाय समय पर जांच कराना ज्यादा समझदारी है।
डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
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