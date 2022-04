सनस्क्रीन या सन ब्लॉक में स्किन के लिए कौन है बेस्ट, जानिए इसे लगाने का नियम और तरीका

Difference Between Sunscreen And Sun Block : अल्ट्रा वॉयलेट रेज़ (UV Rays) से बचाने के लिए जरूरी है कि स्किन पर प्रोटेक्शन की एक लेयर हो। इसके लिए सनस्क्रीन या सनब्लॉक का यूज किया जाता है, लेकिन दोनों में बेस्ट कौन है और इसे लगाने के नियम-कायदे क्या हैं, क्या आपको पता हैं?

अगर आपको लगता है कि केवल गर्मियों में भी सनस्क्रीन या सन ब्लॉक की जरूरत होती है तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। स्किन कैंसर, टैनिंग, स्किन का झुलसना या स्किन रिलेटेड एलर्जी से बचने के लिए हर मौसम में सनस्क्रनी लगाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि सनस्क्रीन और सनब्लॉक में बेस्ट कौन है और दोनों में अंतर क्या है। साथ ही इसे लगाने का सही तरीका क्या है, ताकि स्किन पर लागने का पूरा लाभ मिले और बीमारियां दूर रहें।

सनस्‍क्रीन (Sunscreen) और सन ब्‍लॉक (Sun Block) दोनों ही यूवी रेज़ से स्किन को बचाते हैं, लेकिन दोनों को लगाने का पर्पस अलग-अलग होता है। स्किन पर झुर्रियां पड़ना, उम्र से पहले फाइन लाइंस आना, झांइयां आदि से भी ये क्रीम्स बचाती हैं।

सनस्‍क्रीन या सनब्‍लॉक में अंतर - Difference Between Sunscreen And Sun Block

सनस्‍क्रीन में कई ऑर्गेनिक कैमिकल कम्‍पाउंड होते हैं, जो यूवी लाइट के संपर्क में आकर कैमिकल डिफेंस के रूप में रिऐक्‍शन करते हैं और इन्‍हें अपने अंदर सोखकर यूवी लाइट के बुरे प्रभावों को स्किन तक नहीं पहुंचने देते। जबकि सनब्लॉक में टिटैनियम डायऑक्‍साइड और जि़ंक ऑक्साइड होते हैं जो यूवी किरणों को त्वचा के संपर्क में आने से पहले फिजिकली ब्‍लॉक करते हैं. सनब्‍लॉक विजिबल होता है और यह स्किन के ऊपर नजर आता है।

सनस्क्रीन और सनब्लॉक लागने का नियम- Sunscreen and Sunblock Application

सनस्क्रीन और सनब्लॉक दोनों का इस्तेमाल अलग तरीके से होता है। सनस्‍क्रीन घर से बाहर निकलने या सूर्य के संपर्क में आने से कम से कम 30 मिनट पहले स्किन पर अप्लाई कर लिया जाना चाहिए। वहीं, सन ब्‍लॉक को निकलने से तुरंत पहले प्रयोग किया जाता है।

सनस्क्रीन और सनब्लॉक में कौन है बेस्ट- Who is best in sunscreen and sunblock

दोनों ही सन प्रोटेक्‍शन का काम करते हैं। स्किन कैंसर फाउंडेशन के मुताबिक जब भी इन प्रोडक्‍ट का प्रयोग करें तो पहले अपने स्किन टाइप को जरूर परख लें। दोनों आप आप अपनी स्किन टाइप या सुविधा के अनुसार यूज कर सकते हैं। हालांकि जिनकी स्किन सेंसेटिव है उनके लिए सनब्‍लॉक बेस्ट होता है। ये बच्चों के लिए भी सेफ होती है। स्किन में एलर्जी वालों के लिए भी सनब्लॉक सुटेबल है। एनवायरमेंट वर्किंग ग्रुप की स्डटीज के अनुसार सन ब्‍लॉक या सनस्‍क्रीन में ऑक्‍सीबेनजॉन तत्‍व हो तो आप इस प्रोडक्‍ट का प्रयोग ना ही करें तो बेहतर होगा।

जानें क्‍या है एसपीएफ, कैसे करें इनका चुनाव- Know what is SPF, how to choose them

सन प्रोटेक्‍शन लोशन का चुनाव करते समय उसमें मौज़ूद एसपीएफ (सन प्रोटेक्शन फैक्टर) की मात्रा की सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। एसपीएफ की मात्रा कम से कम 30 होनी चाहिए। 30 एसपीएफ से अधिक का यूज किया जा सकता है, लेकिन इससे कम नहीं करना चाहिए। बता दें कि सनस्क्रीन में एसपीएफ की मात्रा जितनी ज्य़ादा होगी, त्वचा को अल्ट्रा वॉयलेट बी किरणों से होने वाला नुकसान उतना ही कम होगा।

