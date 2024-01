सुपरबग्स का नया राज: एंटीबायोटिक्स अकेले नहीं, जीन भी हैं जिम्मेदार!

शोधकर्ताओं ने पहली बार यूके और नॉर्वे में पिछले 20 वर्षों में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग और जीवाणुओं में उपचार-प्रतिरोधी क्षमता के विकास के बीच संबंध का विश्लेषण किया है। उन्होंने पाया कि दवाओं के बढ़ते इस्तेमाल ने सुपरबग्स के फैलाव को बढ़ावा जरूर दिया है, लेकिन यह अकेला कारण नहीं है।

Superbug Surprise: Antibiotic Use Just One Piece of the Puzzle