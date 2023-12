बच्चे के कान पकड़े रोने से परेशान हैं? सर्दी में ये भी हो सकता है कारण

जयपुरPublished: Dec 16, 2023 01:08:02 pm Submitted by: Manoj Kumar

Swelling in child's ear due to cold, know the cause and prevention : सर्दी के मौसम में कान की तकलीफ से कई बार बच्चा अचानक रात को नींद से जागकर रोने लगता है। कान पर हाथ लगता है। ज्यादातर ऐसे मामलों में बच्चे को कुछ दिनों से सर्दी-जुकाम भी हुआ होता है। जुकाम से कान के पर्दे में संक्रमण व सूजन हो सकता है। इससे दर्द होता है। रात में यह दर्द ज्यादा महसूस होता है। इसे ओटाइटिस मीडिया कहते है।

Swelling in child's ear due to cold, know the cause and prevention

Swelling in child's ear due to cold, know the cause and prevention : इस मौसम में कान की तकलीफ से कई बार बच्चा अचानक रात को नींद से जागकर रोने लगता है। कान पर हाथ लगता है। ज्यादातर ऐसे मामलों में बच्चे को कुछ दिनों से सर्दी-जुकाम भी हुआ होता है। जुकाम से कान के पर्दे में संक्रमण व सूजन हो सकता है। इससे दर्द होता है। रात में यह दर्द ज्यादा महसूस होता है। इसे ओटाइटिस मीडिया कहते है।