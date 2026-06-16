“COVID 19 Vaccine हार्ट अटैक का रिस्क 38% तक घटाता है”, JAMA पर प्रकाशित नए शोध में दावा

डॉ. रॉबर्ट कैलिफ (Dr. Robert Califf - कार्डियोलॉजिस्ट और पूर्व FDA कमिश्नर) ने शोध के साथ प्रकाशित एक संपादकीय में लिखा है कि ये अध्ययन पूरी आबादी के लिए अपडेटेड कोविड-19 बूस्टर डोज के "फायदों और जोखिमों के बीच एक बहुत ही अनुकूल संतुलन का मजबूत सबूत" प्रदान करते हैं। साथ ही, उन्होंने इस बात पर गहरी चिंता जताई कि स्पष्ट और मजबूत सबूतों के बावजूद, राजनीति और वैक्सीन-विरोधी बयानों के कारण लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, जिसका सीधा असर अमेरिकी नागरिकों की लंबी उम्र और स्वास्थ्य पर पड़ रहा है।