शरीर में फाइबर की कमी होने होने पर हो सकते हैं ये नुकसान, जानें कम मात्रा में फाइबर युक्त चीजों के सेवन से होने वाली इन समस्यायों के बारे में

Health Tips: फाइबर की बात करें तो ये भी एक जरूरी पोषक तत्वों में से एक है, यदि इसकी कमी हो जाती है तो शरीर को अनेकों समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं, इसलिए जानिए कि फाइबर की कमी से होने वाली इन बीमारियों के बारे में और इसकी कमी की कैसे कर सकते हैं पूर्ती।

Health Tips: बॉडी को स्वस्थ और बीमारियों से दूर रखना चाहते हैं तो डाइट में विटामिन, मिनरल, पोटैशियम, फाइबर से युक्त चीजों को शामिल कर सकते हैं। वहीं इनके साथ एक और महत्वपूर्ण चीज होती है जो शरीर को स्वस्थ बना के रखने में मदद करते हैं वे हैं फाइबर। फाइबर की बात करें तो ये कार्बोहायड्रेट होता है, जो पेट में आसानी से नहीं डाइजेस्ट नहीं होता है। इसकी कमी यदि हो जाए तो शरीर को कई सारे गंभीर समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं।

इसलिए जानिए इसके कमी के लक्षणों के बारे में और इसकी पूर्ती कैसे कर सकते हैं।

