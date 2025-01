ये लक्षण दिखते ही हो जाए सावधान, हो सकता है HMPV वायरस

कुछ वरिष्ड चिकित्सकों ने सलाह दी है कि एचएमपीवी वायरस हमारे यहां कोई नया नहीं है। कई बार यह यहां देखने को मिल चुका है। कई बार यह युवाओं और बुजुर्गों को भी अपनी चपेट में लेता रहा है।

क्या है HMPV वायरस के लक्षण : What are the symptoms of HMPV virus एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब कोई इसके संपर्क में आता है तो उसमें कुछ सामान्य लक्षण (symptoms of HMPV virus) देखने को मिल सकते हैं जिसमें बुखार, नाक बंद होना, गले, सिर और छाती में दर्द होना आदि शामिल है। उनका मानना है कि 90 प्रतिशत स्थिति में यह सामान्य ही होते हैं। ऐसे में आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ वेरिएंट इसमें शामिल है जिसमें मरीज को निमोनिया और ऑक्सीजन में कमी जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यह बहुत कम देखने को मिलते हैं।

लोगों के मन में सवाल बना रहता है कि यह वायरस कैसे फैलता है। जब कोई व्यक्ति किसी स्रकंमित व्यक्ति के संपर्क में आता है तो यह वायरस फैल सकता है। ऐसे में आपको इससे बचने के लिए नियमित मास्क पहनना होगा। इसके अलावा आपाको संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना होगा। आपाको घर में जाने से पहले अपने हाथ जरूर धोने चाहिए। आपको अपने खानपान का ध्यान रखना होगा।

कुछ लोगों के मन में सवाल बना हुआ है कि यह वायरस क्या कोरोना जैसा वायरस है। इसको लेकर एक सीनियर डॉक्टर ने साक्षात्कार के दौरान इसे खारिज कर दिया। उनका कहना था कि य​ह वायरस पहले से मौजूद है ऐसे में इससे घबराएं नहीं। इससे सं​क्रमित होने पर मरीज 4 से 5 दिन में ठीक हो सकता है। उन्होंने बताया कि जब कोरोना से ​सं​क्रमित होता था तो वह लंबे समय तक इससे संक्रमित रहता था।

सीके बिड़ला अस्पताल के डॉ. तुषार तायल ने इसको लेकर कहा कि यह कोरोना और एचएमपीवी में बस इतनी समानता है कि यह दोनों सांस के जरिए एक दूसरे में फैलते हैं। साथ ही लक्षण (symptoms of HMPV virus) ही समान है। लेकिन ये कोरोना जैसा बिल्कूल नहीं है। इन दोनों वायरस को लेकर अभी तक कोई दवा उपलब्ध नहीं है।