ठंडी का मौसम आ गया है और सर्दी के मौसम हमें ऐसी चीजें खाने की सलाह दी जाती है जो गर्म साथ शरीर के लिए फायदेमंद हो । और सर्दियों में गुड़ और काली मिर्च स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसके सेवन से सर्दियों में होने वाली कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। गुड़ और काली मिर्च दोनों की तासीर गर्म होती है। इन दोनों का मिश्रण शरीर में गर्मी लाता है। इससे सर्दी-जुकाम और इंफेक्शन जैसी परेशानियों को दूर किया जा सकता है।

The mixture of jaggery and black pepper is very beneficial for cold