कुपोषण व प्रदूषण से बच्चों में गहराती बौनेपन की समस्या

बच्चों का शारीरिक विकास नहीं होने से उनमें बौनेपन के अलावा बौद्धिक स्तर भी औसत ही रहता है। चिकित्सीय रिपोर्ट यह भी मानती है कि गर्भ में कुपोषित बच्चे का जीवन ज्यादा लंबा नहीं होता। वर्ष 2018 में देश में 7.20 लाख से ज्यादा बच्चे 1 साल भी नहीं जी पाए, जिनमें 3.77 लाख लड़के और 3.42 लाख से ज्यादा लड़कियां थीं। ‘यूएन इंटर-एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टीमेशन’ की रिपोर्ट पर अगर गौर करें, तो शिशु मृत्युदर में भारत नेपाल-बांग्लादेश से भी पिछड़ा हुआ है। भारत में औसतन प्रतिदिन 67,385 बच्चे जन्म लेते हैं, जो दुनिया में जन्म लेने वाले बच्चों का पांचवा हिस्सा है। वहीं, हर मिनट में एक नवजात शिशु की मौत भी होती है। इसके अलावा भारतीय चिकित्सा व्यवस्था डॉक्टरों की घोर कमी से भी जूझ रही है। भारत में 1456 लोगों पर मात्र एक डॉक्टर है।