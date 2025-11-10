इस घातक बीमारी की मिल गई दवा! 100 साल बाद बनी Vaccine , जानें कैसे करता है काम

वैज्ञानिकों ने टीबी बैक्टीरिया के अंदर मौजूद 24 खास प्रोटीन के टुकड़े (फ्रैगमेंट) पहचाने हैं, जो हमारे शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को सबसे ज्यादा सक्रिय करते हैं। इन हिस्सों को जोड़कर वैज्ञानिकों ने ऐसा वैक्सीन तैयार किया है जो शरीर को टीबी के खिलाफ खुद लड़ने की ताकत सिखाता है। पुराना बीसीजी (BCG) वैक्सीन साल 1921 में बनाया गया था, जो बच्चों पर तो असर करता है, लेकिन बड़ों में ज्यादा प्रभावी नहीं है। नया वैक्सीन खासतौर पर बड़ों और किशोरों के लिए डिजाइन किया गया है ताकि फेफड़ों की टीबी (पल्मोनरी टीबी) से बेहतर सुरक्षा मिल सके।