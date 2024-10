दिल की सेहत के लिए जरूरी हैं ये 5 व्यायाम

नियमित व्यायाम क्यों है जरूरी? Why is regular exercise important? Best exercises for heart health : बिना शारीरिक गतिविधि के आपका दिल रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसलिए दिल को स्वस्थ और अच्छी तरह से काम करने के लिए रोज़ाना व्यायाम को अपनी आदत में शामिल करना बेहद जरूरी है। व्यायाम दिल को मजबूत करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। दिल के मरीजों के लिए कार्डियो व्यायाम जैसे चलना, दौड़ना, और यदि डॉक्टर अनुमति दें, तो जॉगिंग करना सर्वोत्तम विकल्प हैं। रोज़ाना 30-45 मिनट की शारीरिक गतिविधि दिल की सेहत (Heart health) के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है।

यह भी पढ़ें : शरीर को फौलादी बना देती हैं ये छोटी-छोटी सफेद बॉल्स, फायदे हैं अनगिनत दिल की सेहत के लिए ये व्यायाम जरूर करें: Do these exercises for heart health: 1. दौड़ना या जॉगिंग यह एक उच्च-प्रभाव वाला एरोबिक व्यायाम है जो सहनशक्ति को बढ़ाने के साथ-साथ दिल की सेहत (Heart health) को मजबूत करता है। दौड़ने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है और कार्डियोवस्कुलर फिटनेस में सुधार होता है। अगर आप दौड़ने में नए हैं, तो धीरे-धीरे शुरू करें और समय के साथ दूरी और गति बढ़ाएं। यह एक उच्च-प्रभाव वाला एरोबिक व्यायाम है जो सहनशक्ति को बढ़ाने के साथ-साथ दिल की सेहत) को मजबूत करता है। दौड़ने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है और कार्डियोवस्कुलर फिटनेस में सुधार होता है। अगर आप दौड़ने में नए हैं, तो धीरे-धीरे शुरू करें और समय के साथ दूरी और गति बढ़ाएं।

2. तेज़ चलना दिल की सेहत (Heart health) को बेहतर करने का सबसे आसान तरीका है तेज़ चलना। रोज़ाना सिर्फ 30 मिनट की तेज़ चाल आपके दिल की धड़कन को बढ़ाती है, रक्त संचार में सुधार करती है, और ब्लड प्रेशर को कम करती है। धीरे-धीरे चलने की अवधि और गति में वृद्धि करें।

3. साइकिलिंग चाहे आप स्थिर साइकिल पर हों या बाहर साइकिल चला रहे हों, साइकिलिंग एक बेहतरीन कार्डियो व्यायाम है। यह ब्लड प्रेशर को कम करता है, दिल की मांसपेशियों को मजबूत करता है और दिल की बीमारियों के जोखिम को घटाता है। रोज़ाना 30 मिनट की साइकिलिंग दिल की सेहत (Heart health) में बड़ा अंतर ला सकती है।

4. शक्ति प्रशिक्षण वज़न उठाना या रेसिस्टेंस बैंड्स का उपयोग करना मांसपेशियों को मजबूत करता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे दिल को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलता है। सप्ताह में दो से तीन बार शक्ति प्रशिक्षण को शामिल करें और सभी प्रमुख मांसपेशी समूहों को टारगेट करें।

5. तैराकी तैराकी पूरे शरीर के लिए व्यायाम है जो जोड़ों पर हल्का दबाव डालते हुए भी बेहतरीन कार्डियो लाभ प्रदान करता है। पानी के प्रतिरोध से दिल की धड़कन बढ़ती है और सहनशक्ति में सुधार होता है, जिससे यह उन लोगों के लिए एक शानदार विकल्प है जिनके जोड़ों में समस्या हो।

6. योग यह भी पढ़ें : लहसुन का एक टुकड़ा भी दे सकता है जानलेवा अटैक, जानें कौन हैं जोखिम में हालांकि यह कम-प्रभाव वाला व्यायाम है, योग दिल की सेहत (Heart health) को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह तनाव को कम करता है और रक्त संचार में सुधार करता है। “वॉरियर” और “डाउनवर्ड डॉग” जैसी योग मुद्राएँ मांसपेशियों को खींचती हैं, ब्लड प्रेशर को कम करती हैं, और रक्त प्रवाह को बढ़ाती हैं, जिससे समग्र कार्डियोवस्कुलर स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। हालांकि यह कम-प्रभाव वाला व्यायाम है, योग दिल की सेहत) को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह तनाव को कम करता है और रक्त संचार में सुधार करता है। “वॉरियर” और “डाउनवर्ड डॉग” जैसी योग मुद्राएँ मांसपेशियों को खींचती हैं, ब्लड प्रेशर को कम करती हैं, और रक्त प्रवाह को बढ़ाती हैं, जिससे समग्र कार्डियोवस्कुलर स्वास्थ्य को लाभ मिलता है।

दिल की सेहत (Heart health) के लिए व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना अनिवार्य है। योग, तेज़ चलना, साइकिलिंग, और तैराकी जैसे व्यायाम आपके दिल को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। अपने शरीर और दिल की सेहत का ख्याल रखने के लिए रोज़ाना थोड़ी शारीरिक गतिविधि करें और अपने जीवन को सेहतमंद बनाएं।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।