Health Tips: क्यों आती है बार-बार उल्टियां, जानें उल्टी और मतली आने के इन 5 कारणों के बारे में

Health Tips: मितली आने के पीछे के मुख्य कारण कई सारे हो सकते हैं, जैसे की मोशन सिकनेस, एसिडिटी, पेट दर्द की समस्या आदि। लेकिन वहीं यदि इसकी समस्या ठीक नहीं हो रही है तो आपको इसके पीछे के कारण जानने की आवश्य्कता होती है।

Health Tips: उल्टी यानी मितली आने की समस्या बहुत ही ज्यादा आम होती है, इसके आने पर बॉडी से सारे विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, कभी -कभी मिलती आना भी ठीक होता है, इससे मन साफ हो जाता है। लेकिन यदि मितली आने की समस्या से कई दिनों से परेशान हैं, तो इसके पीछे केकारण जरूर जानिए।

these are the reason which causes vomitting