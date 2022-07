Foods For Hemoglobin: शरीर में हो गई है खून की कमी, तो इसे पूरा करने के लिए अपनी डाइट में करें इन चीजों को शामिल

Foods For Hemoglobin: अक्सर शरीर में खून की कमी हो जाती है। आज के समय में खून की कमी होना एक आम समस्‍या है। शरीर में खून की कमी होने से स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्या हो सकती है। ऐसे में आप अपनी डाइट का खास ख्याल रखें।

Foods For Hemoglobin: आजकल की बदलती लाइफस्टाइल और खानपान की वजह से अक्सर शरीर में खून की कमी की समस्या बनी रहती है। खून की कमी होने पर शरीर में कई तरह की समस्‍याएं पैदा होने लगती है। अगर इस पर ध्यान न दिया जाएं तो ये गंभीर बीमारियां का भी रूप ले सकती है। हीमोग्लोबिन में कमी होने के कारण शरीर में खून की मात्रा कम जाती है, जिसकी वजह से एनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में आपको अपनी डाइट का खास ध्यान रखने की जरूरत है। आप अपनी डाइट में कुछ खास चीजों को शामिल करके शरीर में होने वाले खून की कमी को कुछ ही दिनों में पूरा कर सकते है। तो आइए जानते है इन चीजों के बारे में जो शरीर में खून बढ़ाने में मदद करते है

These food to increase hemoglobin in the body