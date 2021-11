सर्दियों में शरीर को गर्म रखने वाले ये फूड्स बढ़ा सकते हैं आप का वज़न

सर्दी को खाने-पीने वाला मौसम कहा जाता है सर्दियों के दिनों में आपकी सबसे पहली इच्छा क्या होती है सारा दिन रजाई में बैठकर गर्मागर्म चीजों का सेवन करना ठंड के दिनों में किसे पसंद नहीं। इस सुखद अहसास को बरकरार रखने के लिए आप और क्या-क्या कर सकते हैं लेकिन वो आपके लिए कितना हेल्दी साबित होगा इसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। सर्दियों में शरीर को गर्म रखने वाली चीज का सेवन भले ही आपके शरीर को गर्म रखता हो लेकिन ये आपके बढ़ते वजन का कारण बन सकता है।

These foods that keep the body warm in winter can increase your weight