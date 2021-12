ये संकेत करते हैं आपकी डाइट में गड़बड़ी की ओर इशारा, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

जिस तरह से गाड़ी के लिए पेट्रोल या डीजल जरूरी होता है उसी तरह अच्छी सेहत और स्वस्थ रहने के लिए हेल्दी खाना बेहद जरूरी होता है। सही डाइट होने से आप हमेशा फिट रह सकते हैं। एक अच्छा अहार स्वस्थ जीवन देता हैं। अधिकांश लोग कम तेल मसाले वाली चीजों को अच्छा अहार मानते हैं। जानकारों के अनुसार शरीर को कम तेल मसाले के साथ-साथ कुछ अन्य पोषक तत्व भी जरूरी होते जो उन्हें फिट रखने में मदद करते हैं।

These symptoms of the body are a sign of wrong diet