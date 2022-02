Weight Gain Control During Periods: पीरियड्स के दौरान कैसे नियंत्रित रखें अपना वजन

Weight Gain Control During Periods: पीरियड्स के समय महिलाओं को चाय-कॉफी पीने का ज्यादा मन हो सकता है। ऐसे में अधिक कैफीन के सेवन से आपको वॉटर रिटेंशन और ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है, जिससे वजन बढ़ सकता है। इसलिए वजन को कंट्रोल में रखने के लिए आप गरम पानी में शहद या ग्रीन टी पी सकती हैं।

