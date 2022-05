Insomnia: नींद न आने के जैसी बीमारी से चाहते हैं छुटकारा तो इन मुद्राओं से मिल सकता है लाभ

Insomnia: नींद का आना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि ये पूरे दिन की थकान से निजात दिलाने में मदद करती है। इसलिए यदि आप भी अनिद्रा कि समस्या से परेशान रहते हैं तो ये मुद्राएं आपकी मदद कर सकती हैं।

Updated: May 06, 2022 10:33:50 am

Insomnia: नींद की पूर्ती व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि ये पूरे दिन की थकान से निजात दिलाने में और शरीर की एनर्जी को बचा के रखने में मदद करती है। इसलिए दिन भर में लगभग 6-7 घंटे कि नींद की पूर्ती की आवश्य्कता होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि थकी के कारण भी नींद पूरी नहीं हो पाती है, ऐसे में आज हम आपको इन आसान से मुद्राओं के बारे में बताएंगें। जो न केवल अच्छी नींद लेकर आने में मदद करेंगें, वहीं इनसे स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं भी दूर हो जाएंगी।

