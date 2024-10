High Cholesterol को नियंत्रित करने के लिए बस खाएं ये 4 सुपरफूड्स

Slash Your High Cholesterol with These 4 Foods, Says NHS 1. तैलीय मछली (Oily Fish) तैलीय मछली, जैसे मैकेरल और सैल्मन, ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होती हैं, जो दिल के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी माने जाते हैं। ओमेगा-3 वसा, असंतृप्त वसा का प्रकार होता है, जो कोलेस्ट्रॉल (High Cholesterol) को नियंत्रित करने के लिए मदद करता है।

उदाहरण: मैकेरल, सैल्मन, सार्डिन, ट्राउट, हेरिंग आदि। 2. साबुत अनाज (Wholegrains) साबुत अनाज, जैसे ब्राउन राइस, होलग्रेन ब्रेड और होलविट पास्ता, उन अनाजों में शामिल हैं जिनमें कई पोषक तत्व होते हैं। इनसे हृदय रोग का जोखिम कम हो सकता है। साबुत अनाज के उत्पादों में फाइबर, विटामिन और खनिज होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल (High Cholesterol) के स्तर को संतुलित करने में मदद करते हैं।

उदाहरण: बादाम, अखरोट, फ्लैक्ससीड्स, सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज। 4. फल और सब्जियाँ (Fruits and Vegetables) हर दिन कम से कम पांच प्रकार के फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। इनमें उच्च मात्रा में फाइबर होता है, जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल (High Cholesterol) के अवशोषण को कम करता है। फल और सब्जियों से प्राप्त फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कम करने में अत्यंत प्रभावी होता है।

कोलेस्ट्रॉल में बिलकुल भी न खाएं Don’t eat anything high in cholesterol पकोड़े, समोसे, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, और पिज्जा जैसे तले हुए और प्रोसेस्ड फूड्स में ट्रांस फैट और संतृप्त वसा होती है, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकते हैं।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।