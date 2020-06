COVID -19 : संक्रमण से बचने के लिए इस आयुर्वेदिक औषधि से बढ़ाएं इम्यूनिटी

कोरोना के संक्रमण से बचने और बदलते मौसम में बार-बार बीमार न पड़ने के लिए इम्यूनिटी (Immunity) को बढ़ाने की जरूरत होती है। इम्यूनिटी बढ़ाने के प्राकृतिक तरीकों (Natural Ways To Increase Immunity) में आयुर्वेद में वर्णित देसी जड़ी बूटीयां काफी फायदेमंद होती हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जड़ी बूटी (Herbs To Increase Immunity) सबसे बेहतर उपायों में से एक है। हमारे घर की रसोई, बाग़ बगीचों और आसपास कई ऐसी औषधियां पाई जाती हैं जो अनगिनत चिकित्स्कीय गुणों से भरी होती हैं। यहां हम जिस जड़ी-बूटी (Herb) की बात कर रहे हैं वह भारतीय घर में मौजूद है। हम तुलसी (Tulsi) की बात करे हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तुलसी (Basil To Increase Immunity) एक बेहद कारगर औषधि साबित हो सकती हैं। भारत के अलग अलग इलाकों में इसे कई नामों कामों में उपयोग किया जाता है। आइये जानते हैं तुलसी के ऐसे ही कुछ ख़ास उपाय जो हमारी इम्युनिटी को मजबूत कर कोरोना के संक्रमण से भी मुक्त रखता है।

इसके इस्तेमाल से कई तरह की परेशानियों से छुटकारा पाया जा सकता है। कई लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए घरेलू उपाय (Home Remedies For Increase Immunity) करते हैं। तुलसी को भी घरेलू तरीके से इस्तेमाल कर बेहतर तरीके से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ावा दे सकते हैं। आयुर्वेद में तुलसी को एक औषधी (Medicine) के रूप में इस्‍तेमाल किया जाता है। तुलसी को इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ-साथ और भी कई फायदे हैं।

संक्रमण को दूर के लिए तुलसी का सेवन करना है फायदेमंद (Basil Is Effective In Increasing Immunity)

तुलसी में कई ऐसे गुण होते हैं जो इम्यून सिस्टम को बजबूत बना सकते हैं। तुलसी का पत्ता वात, पित्त और कफ का को दूर करता है इसलिए इस जड़ी बूटी को इम्यूनिटी बढ़ाने में फायदेमंद माना गया हैं। तुलसी के पत्तों का प्रयोग, सर्दी जुकाम, खांसी, बुखार, सांस संबंधी समस्याओं के उपचार में तो किया ही जाता है, इसके अलावा स्मरण शक्ति को बढ़ाने, आंखों की समस्याओं को दूर करने, मुंह के छालों की दवा के रूप में और भी कई तरह की परेशानियों के लिए तुलसी का इस्तेमाल किया जाता हैं। तुलसी में कई तरह के एंटिऑक्सीडेंट्स होते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने में काफी कागर हो सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप तुलसी का काढ़ा, तुलसी की चाय और तुलसी का पानी भी सकते हैं. स्वाद के लिए इसमें शहद मिला सकते हैं।

मुंह के अल्‍सर के लिए काढ़ा

कई लोगों को अक्सर मुंह में अक्सर की समस्या रहती है ऐसे में आप तुलसी का सेवन काढ़ा बनाकर कर सकते हैं। तुलसी के काढ़े को न सिर्फ खून को साफ करने में फायदेमंद माना जाता है बल्कि यह काढ़ा मुंह के अल्‍सर से राहत दिलाने में भी फायदेमंद माना जाता हैं।



तुलसी के बीज एंटीऑक्‍सीडेंट्स का हैं खजाना

अगर अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप नियमित तौर पर तुलसी के बीजों का सेवन कर सकते हैं। तुलसी के बीजों को पानी या फिर दूध में भिगो कर रखें और फिर इस मिश्रण को पी लें, इससे आफके शरीर को एंटिॉक्सीडेंट्स मिलेंगे।

किडनी की समस्याओं में फायदेमंद

तुलसी किडनी की परेशानियों के लिए फायदेमंद मानी जाती है। इसके लिए आप तुलसी के तुलसी के पत्तों के रस में शहद मिलाकर पी सकते हैं. तुलसी आपकी यूटीआई की समस्‍या में भी फायदेमंद मानी जाती है। किसी भी समस्या के लिए तुलसी का प्रयोग करने से पहले डॉक्टर से जरूर संपर्क करें।

तुलसी काढ़ा दूर करे सिरदर्द

बहुत से लोगों को सिरदर्द की समस्या रहती है। ऐसे में अगर आप तुलसी की पत्तियों का काढ़ा बनाकर इसका सेवन कर सकते है। इससे आपको आराम मिल सकता है साथ ही आप आप चंदन के पेस्ट के साथ तुलसी की पत्तियों को पीसकर भी सिर पर इस पेस्ट का लेप कर सकते है।

फ्लू के लिए तुलसी पानी

अस्थमा, इन्फ्लूएंजा, सर्दी-खांसी से परेशान लोगों को तुलसी के पत्‍तों से बना पानी पीने से आराम मिल सकता है। इसके लिए आपको तुलसी की कुछ पत्तियों को पानी में अच्छी तरह से उबालना है और इसमें कुछ अदरक मिलाना है। स्वाद के लिए इसमें शहद मिला सकते है।