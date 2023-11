कोलेस्ट्रॉल को नसों से निचोड़कर रख देगा ये सस्ता जूस , रिसर्च में हुआ प्रूव

Submitted by:

टमाटर एक बहुमुखी सब्जी है जो अपने अद्भुत स्वाद और पोषण मूल्य के लिए जानी जाती है। यह विटामिन सी, लाइकोपीन और पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसके अलावा, टमाटर का रस कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी मददगार हो सकता है। रिसर्च अनुसार रोजाना एक गिलास टमाटर का जूस कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर सकता है।

Tomato juice: A delicious and easy way to lower cholesterol