स्वास्थ्य

“सब ठीक है”… लेकिन 48 घंटे बाद ही तोड़ दिया दम! जानिए कैसे मामूली टॉन्सिल ऑपरेशन से हुई 5 साल की बच्ची की मौत!

Tonsil Surgery Death: एक 5 साल की बच्ची की टॉन्सिल सर्जरी के बाद अचानक मौत ने हर किसी को हिला दिया। क्या गलत हुआ? इनक्वायरी में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य जानें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Nov 28, 2025

Tonsil Surgery Death

Tonsil Surgery Death (Photo- सोशल मीडिया पर वायरल)

Tonsil Surgery Death: 5 साल की एक बच्ची, एम्बर मिल्न्स, की अचानक हुई मौत ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। एम्बर ने कुछ ही दिन पहले एक साधारण टॉन्सिल सर्जरी करवाई थी। जो आमतौर पर बिल्कुल सुरक्षित मानी जाती है। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद जो कुछ हुआ, उसने उसके परिवार और डॉक्टरों दोनों को हैरान कर दिया।

क्या हुआ था एम्बर के साथ?

एम्बर को बार-बार गले में इंफेक्शन होता था, इसलिए डॉक्टरों ने टॉन्सिल निकलवाने की सलाह दी। सर्जरी बिल्कुल सामान्य तरीके से हुई और कुछ घंटों बाद उसे घर भेज दिया गया। डॉक्टरों ने कहा था कि थोड़ा दर्द और असहज महसूस होना आम बात है, इसलिए परिवार को चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन घर लौटने के कुछ ही समय बाद एम्बर की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी।

लक्षण जो खतरे का संकेत थे

इनक्वायरी में सामने आया कि एम्बर को घर पहुंचने के बाद ये समस्याए होने लगीं। ज्यादा खून बहना, असहनीय दर्दं, सांस लेने में दिक्कत, बेचैनी और कमजोरी ये सभी लक्षण ऐसे थे, जिन पर तुरंत अस्पताल ले जाना बेहद जरूरी था। परिवार ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी हालत मिनट-मिनट खराब होती गई। अस्पताल पहुंची लेकिन बचाया नहीं जा सका। अस्पताल में डॉक्टरों ने पूरी कंशिश की, लेकिन एम्बर का दिल अचानक रुक गया। कार्डियक अरेस्ट के बाद डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि उसके माता-पिता समझ भी नहीं पाए कि क्या गलती हुई और कब हालत इतनी गंभीर हो गई।

डॉक्टरों ने क्या कहा?

मेडिकल एक्सपर्ट्स ने बताया कि टॉन्सिल सर्जरी आम और सुरक्षित होती है। लेकिन पहले 24 घंटे और फिर 5 से 7 दिन बाद दोबारा खून बहने का खतरा रहता है। इस समय बच्चे पर कड़ी निगरानी जरूरी होती है। कई बार थोड़ी-सी देरी भी जानलेवा हो जाती है। इनक्वायरी में यह भी सवाल उठे हैं कि क्या अस्पताल ने परिवार को पर्याप्त जानकारी दी थी? क्या उन्हें समय पर बताया गया था कि किन लक्षणों पर तुरंत इमरजेंसी जाना चाहिए? और अस्पताल पहुँचने पर कहीं इलाज में देरी तो नहीं हुई?

मामला क्यों महत्वपूर्ण है?

एम्बर की दुखद मौत ने बच्चों में होने वाली सर्जरी की सुरक्षा पर फिर से बहस छेड़ दी है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि परिवारों को ऑपरेशन के बाद की सावधानियों की स्पष्ट और पूरी जानकारी देना जरूरी है। अस्पतालों को बच्चों की सर्जरी के बाद बेहतर फॉलो-अप सिस्टम तैयार करना चाहिए। एम्बर के माता-पिता उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी इस दर्दनाक घटना से कम से कम भविष्य में किसी और बच्चे की जान बचाई जा सके।

Ayurvedic Treatment : हर समय रहता है गले में दर्द? हो सकता है इस बीमारी का खतरा, जानें कारण और इलाज
स्वास्थ्य
Ayurvedic Treatment

Published on:

28 Nov 2025 03:10 pm

Hindi News / Health / "सब ठीक है"… लेकिन 48 घंटे बाद ही तोड़ दिया दम! जानिए कैसे मामूली टॉन्सिल ऑपरेशन से हुई 5 साल की बच्ची की मौत!

स्वास्थ्य

Early Signs of Heart Failure: क्या झुकने पर आपकी भी सांस फूलने लगती है तो सावधान! ये हार्ट फेलियर का हो सकता है संकेत

Early Signs of Heart Failure
स्वास्थ्य

क्या है नोरोवायरस? Thanksgiving के बीच फैली ये बीमारी, 380 लोग इसकी चपेट में

Thanksgiving Norovirus
स्वास्थ्य

Gene Therapy : अंधापन हो या कैंसर, जीन थेरेपी से इतनी सारी जानलेवा बीमारियों का इलाज संभव

gene therapy in Hindi, gene therapy for cancer, gene therapy for rare disease,
10,000 कैलोरी रोज… और अचानक मौत! Fitness Challenge ने ले ली 30 साल के कोच की जान

Fitness Challenge
स्वास्थ्य

Chewing Gum Benefits: खिलाड़ी मैच में क्यों चबाते हैं गम? 2 रुपये की इस चीज के हैं अनेक फायदे, स्टडी में हुआ प्रूफ

Chewing Gum Benefits
स्वास्थ्य
