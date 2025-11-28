“सब ठीक है”… लेकिन 48 घंटे बाद ही तोड़ दिया दम! जानिए कैसे मामूली टॉन्सिल ऑपरेशन से हुई 5 साल की बच्ची की मौत!

इनक्वायरी में सामने आया कि एम्बर को घर पहुंचने के बाद ये समस्याए होने लगीं। ज्यादा खून बहना, असहनीय दर्दं, सांस लेने में दिक्कत, बेचैनी और कमजोरी ये सभी लक्षण ऐसे थे, जिन पर तुरंत अस्पताल ले जाना बेहद जरूरी था। परिवार ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी हालत मिनट-मिनट खराब होती गई। अस्पताल पहुंची लेकिन बचाया नहीं जा सका। अस्पताल में डॉक्टरों ने पूरी कंशिश की, लेकिन एम्बर का दिल अचानक रुक गया। कार्डियक अरेस्ट के बाद डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि उसके माता-पिता समझ भी नहीं पाए कि क्या गलती हुई और कब हालत इतनी गंभीर हो गई।