Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Ayurvedic Treatment : हर समय रहता है गले में दर्द? हो सकता है इस बीमारी का खतरा, जानें कारण और इलाज

Ayurvedic Treatment : बार-बार गले में दर्द या सूजन होना टॉन्सिल्स का संकेत हो सकता है। जानें आयुर्वेदिक तरीके, घरेलू नुस्खे और योग से टॉन्सिल्स को दूर करने के आसान उपाय।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 20, 2025

Ayurvedic Treatment

Ayurvedic Treatment (photo- gemini ai)

Ayurvedic Treatment: अक्सर बच्चों और बड़ों में गले में दर्द, सूजन या निगलने में परेशानी जैसी दिक्कतें आम होती हैं। अगर ये समस्या बार-बार होती है, तो इसका कारण टॉन्सिल्स यानी तुण्डिकेरी हो सकता है। गले के दोनों ओर दो छोटी ग्रंथियां होती हैं जिन्हें टॉन्सिल्स कहा जाता है। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली का हिस्सा हैं और नाक या मुंह से आने वाले कीटाणुओं को रोकने का काम करती हैं। लेकिन जब इन्हीं ग्रंथियों में संक्रमण हो जाए, तो यही हमारी परेशानी की जड़ बन जाती हैं।

टॉन्सिल्स का आयुर्वेदिक कारण

आयुर्वेद के अनुसार, तुण्डिकेरी कफ और पित्त दोष की असंतुलनता के कारण होती है। जब शरीर में विषैले तत्व (आम) बढ़ जाते हैं और पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, तो गले की ग्रंथियों में सूजन आने लगती है। इससे गले में दर्द, बुखार, निगलने में तकलीफ और कभी-कभी बोलने में भी परेशानी होती है।

लक्षण और संकेत

गले में खराश, तेज दर्द, निगलने में कठिनाई, हल्का बुखार, सिरदर्द और सांस से बदबू आना इसके मुख्य लक्षण हैं। बच्चों में यह समस्या ज्यादा देखी जाती है। वे चिड़चिड़े हो जाते हैं और खाने से इनकार करने लगते हैं। ठंडी, तली-भुनी या भारी चीजें अधिक खाना, ठंडी हवा या बर्फ के संपर्क में रहना, दिन में सोना और कमजोर पाचन शक्ति टॉन्सिल्स को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा, दूषित पानी या अस्वच्छ भोजन से संक्रमण का खतरा बढ़ता है।

घरेलू और आयुर्वेदिक उपचार

सबसे पहले ठंडी चीजों से पूरी तरह परहेज करें। दिन में कई बार गर्म पानी से गरारे करें और गुनगुना पानी पीने की आदत डालें। तुलसी, अदरक, मुलेठी और पिप्पली की चाय सुबह-शाम पीने से गले को काफी राहत मिलती है। भोजन हल्का, गर्म और पचने योग्य रखें। बच्चों को ठंडा पानी, आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक से बचाएं।

योग और प्राणायाम

सिंहासन गले की मांसपेशियों को मजबूत करता है, जबकि उज्जयी प्राणायाम गले की सफाई में मददगार है। जल नेति जैसी क्रियाएं नाक और गले में संक्रमण से बचाव करती हैं।

सरल नुस्खे

गुनगुने पानी में आधा चम्मच हल्दी और एक चुटकी सेंधा नमक डालकर दिन में दो-तीन बार गरारे करें। 7-8 तुलसी की पत्तियां और थोड़ा अदरक उबालकर उसमें शहद मिलाएं। यह गले की सूजन घटाता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। मुलेठी पाउडर को शहद के साथ मिलाकर चाटने से खराश और जलन में राहत मिलती है। अजवायन, काली मिर्च और हल्दी उबालकर पीने से कफ कम होता है और संक्रमण दूर होता है। रात में त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ लेने से शरीर से विषैले तत्व निकलते हैं और पाचन सुधरता है।

ये भी पढ़ें

आयुर्वेद दिवस-2025 : जड़ी-बुटियों का नहीं तोड़…आयुर्वेद अब अस्थमा, हार्ट और डायबिटीज में भी कारगर
खंडवा
ayurved chikitsa

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Oct 2025 04:05 pm

Hindi News / Health / Ayurvedic Treatment : हर समय रहता है गले में दर्द? हो सकता है इस बीमारी का खतरा, जानें कारण और इलाज

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Post Diwali air Pollution : दिवाली के बाद जहरीली हवा से कैसे बचें? अपनाएं ये आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय

दिवाली के बाद प्रदूषण से बचने के 5 आयुर्वेदिक उपाय – Clean Air Tips India
स्वास्थ्य

Air Pollution का नया खतरा, पुरुषों और महिलाओं में घटा रहा है Fertility Rate

Air Pollution Cause Infertility
स्वास्थ्य

Cold Hands and Feet Warning : अगर हमेशा ठंडे रहते हैं हाथ-पैर, तो हो सकता है ये गंभीर संकेत

Cold Hands and Feet Warning
स्वास्थ्य

Heart Health: न सिर्फ कान, दिल भी है खतरे में,पटाखों की आवाज बन सकती है दिल के लिए खतरा

Diwali heart health,firecracker noise danger,Diwali heart attack risk
स्वास्थ्य

Rotovac vaccine : भारत की स्वदेशी Rotovac वैक्सीन ने किया कमाल, 54% तक कर सकती है बचाव

Rotovac vaccine effectiveness
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.