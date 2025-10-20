Ayurvedic Treatment : हर समय रहता है गले में दर्द? हो सकता है इस बीमारी का खतरा, जानें कारण और इलाज

गुनगुने पानी में आधा चम्मच हल्दी और एक चुटकी सेंधा नमक डालकर दिन में दो-तीन बार गरारे करें। 7-8 तुलसी की पत्तियां और थोड़ा अदरक उबालकर उसमें शहद मिलाएं। यह गले की सूजन घटाता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। मुलेठी पाउडर को शहद के साथ मिलाकर चाटने से खराश और जलन में राहत मिलती है। अजवायन, काली मिर्च और हल्दी उबालकर पीने से कफ कम होता है और संक्रमण दूर होता है। रात में त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ लेने से शरीर से विषैले तत्व निकलते हैं और पाचन सुधरता है।