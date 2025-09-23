आयुर्वेद दिवस-2025 : जड़ी-बुटियों का नहीं तोड़…आयुर्वेद अब अस्थमा, हार्ट और डायबिटीज में भी कारगर

आयुर्वेद न केवल शरीर को स्वस्थ रखने की पद्धति है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जो प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखती है। कोरोना काल के बाद से लोगों का आयुर्वेद पर विश्वास तेजी से बढ़ा है। जिले में हर साल एक लाख 25 हजार लोग आयुर्वेद की ओपीडी में पहुंच रहे हैं। कारोना काल के बाद मरीजों की संया दो से ढाई गुना हुई है।