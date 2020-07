HEALTH TIPS : तुलसी के हैं बेशुमार फायदे, बस चबाकर मत खाइए

-तुलसी के पत्तों में पारा यानी मर्करी पाया जाता है, जो चबाने से दांतों को नुकसान पहुंचाता है

(Mercury is found in the leaves of Tulsi, which causes tooth loss by chewing.)

-तुलसी के पत्तों का अर्क एंटी-ऑक्सीडेंट, एंटी- बैक्टीरियल, एंटी-वायरल, एंटी-फ्लू, एंटी-बायोटिक, एंटी-इफ्लेमेन्ट्री होता है