शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वरदान है यह पौधा, कोरोना से भी दिलाएगा मुक्ति!

नई दिल्ली। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है लोग अपने घर पर इस पौधे को लगाना काफी अच्छा समझते है। इस पौधे को घर पर लगाने के पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक कारण भी जुड़े हुए है तुलसी के पौधे को घर पर लगाने से जहां पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है तो वहीं इसमें मौजूद एंटी बैक्टीरियल गुण शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। तुलसी के पत्ते का सेवन करना (Basil Water) स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। तुलसी के फायदे (Benefits Of Basil) सिर्फ सर्दी-जुकाम तक ही नहीं बल्कि इस औषधीय पौधे के और भी कई स्वास्थ्य लाभ हैं। सुबह खाली पेट तुलसी के पानी (Basil Water Of Empty Stomch) का सेवन करने से हाई ब्लडप्रेशर के लिए तुलसी (High Blood Pressure) छीक होने के साथ ब्लड शुगर लेवल (Tulsi For Blood Sugar Level) कंट्रोल बना रहता है। इसके अलावा कई तरह से लाभकारी है तुलसी।

1. वजन घटाने में असरदार

तुलसी के पानी का सेवन सुबह खाली पेट करने से शरीर का बढ़ता तेजी के साथ कम होता है। तेजी से वजन घटाने के लिए आप तुलसी के पानी का सेवन रोज कर सकते हैं। तुलसी का पानी आरके शरीर की अतिरिक्त चर्बी को कम करने में मदद करता है।

2. कोरोना से बचाव में भी फायदेमंद

आज के समय तेजी से फैल रही महामारी से बचने के लिए तुलसी एक वरदान है। कोरोना होने पर तुलसी के पत्तों को काली मिर्च, सौंठ तथा चीनी के साथ पानी में उबालकर पीने से बुखार शरीर में दर्द जैसी समस्याओं में आराम मिलता है। तुलसी के प्रयोग से मलेरिया बुखार का खतरा भी कम होता है।

3. इम्यूनिटी बढ़ाने में लाभकारी

तुलसी में इम्यूनिटी बढ़ाने के गुए पाए जाते हैं। इसलिए आप रोज तुलसी की चाय पीए इससे आपको आलस्य, सिरदर्द, शरीर की ऐंठन या अकड़न जैसी समस्याएं से छुटकारा मिल सकता है. कमजोर इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए तुलसी के पानी का सेवन कर सकते हैं।

4. शरीर को करेगा डिटॉक्स

तुलसी के पानी का सेवन करने से पेट में जमी गंदगी को दूर करता है।हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं जिनकी सफाई करना जरूरी होता है रोजाना सुबह तुलसी का पानी पीने से आपके शरीर की गंदगी दूर हो सकती है। तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट्स गुण होने से यह पाचनतंत्र के लिए फायदेमंद हो सकते हैं।