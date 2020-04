कोरोना रोगियों में होते हैं हृदय रोग के असामान्य लक्षण

इन्हें ज्यादा खतरा (More danger to them) : हृदय रोगी, मधुमेह, वाल्व सर्जरी करवाए रोगी।

बचाव क्या है (What is the precaution): सोशल डिस्टेंसिग, नॉन सर्जिकल मास्क, अच्छे से हाथ धोना, उचित भोजन, पर्याप्त नीद और व्यायाम।

मानसिक स्वास्थ्य के लिए (For mental health) : ध्यान, योग, किताबें पढ़ें और अच्छा संगीत सुनें।