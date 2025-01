Urine tests : अब कंसर्ट में जाने वालों के लिए पेशाब टेस्ट अनिवार्य, जानें क्यों

Urine tests are now mandatory for concert : अब कंसर्ट जाने वाले हर व्यक्ति को पहले पेशाब टेस्ट करवाने की आवश्यकता होगी, ऐसा प्रस्ताव पेश किया गया है। यह कदम हाल ही में हुई एक दुखद घटना के बाद उठाया गया है, जिसमें चार लोगों की जान चली गई और कई बीमार हो गए।