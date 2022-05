Health Tips: मछली ही नहीं, ओमेगा-3 की कमी को पूरा करेंगे ये 4 वेजीटेरियन फूड

Health Tips: शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी होने को डॉक्टर फिश खाने की सलाह देते हैं। लेकिन अगर आप शाकाहारी हैं तो ये वेजीटेरियन फूड का सेवन करके ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी को पूरा कर सकते हैं। आइए जानें ओमेगा 3 से भरपूर वेजीटेरियन फूड के बारे में

Updated: May 27, 2022 11:04:16 am

Health Tips: शरीर में ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी होने पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शरीर ओमेगा 3 फैटी एसिड को खुद नहीं बना सकता है। ये पॉलीअनसैचुरेटेड फैट होते हैं, जिन्हें फूड आइटम्स से लिया जा सकता है। अक्सर डॉक्टर ओमेगा 3 फैटी एसिड कमी को पूरा करने के लिए फिश खाने की सलाह देते हैं। लेकिन ऐसे में अगर आप शाकाहारी हैं और फिश खाने से परहेज करते हैं, तो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी पूरी करने के लिए आप अपनी डाइट में ओमेगा 3 से भरपूर वेजीटेरियन फूड को शामिल कर सकते हैं। ये वेजीटेरियन फूड ओमेगा 3 के बेहतरीन सोर्स माने जाते हैं। तो आइए जानते हैं शरीर में ओमेगा-3 की कमी को पूरा करने वाले वेजीटेरियन फूड के बारे में

Vegetarian food that fulfills the deficiency of omega-3