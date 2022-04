हड्डियों के दर्द से लेकर इन्फेक्शन तक से बचते हैं ये फूड्स, जानिए रोज कितना लेना चाहिए विटामिन सी

Vitamin C for Health: विटामिन सी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। शरीर में विटामिन सी से कई फायदे मिलते हैं। विटामिन-सी एक महत्‍वपूर्ण पोषक तत्‍व है जो शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद करता है। इसके अलावा हड्डियां को मजबूत बनाने, चोट या घाव को जल्दी भरने में भी विटामिन सी मदद करता है। विटामिन सी के सेवन से आंखों की रोशनी बढ़ती है।

विटामिन सी हमारे शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट शरीर से विषेले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। विटामिन सी के सेवन से इंफेक्शन्स और बीमारियां दूर रहती हैं। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनती है। आयरन को शरीर में अच्छी तरह से अवशोषित करने में विटामिन सी मदद करता है।

Vitamin c benefits for bone, hair and skin