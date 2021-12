जानिए शरीर में किस विटामिन की कमी कारण देर रात तक नहीं आती नींद

आजकल खासकर युवा वर्ग में देर रात तक जागने और नींद न आने की समस्या बहुत ज्यादा है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हम आज ज्यादा थक गए हैं या फिर ज्यादा सोच रहे हैं जिस कारण नींद नहीं आ रही है लेकिन इसके पीछे आपके शरीर में मौजूद इस विटामिन की कमी भी एक कारण हो सकती है। ऐसा नहीं है और दूसरे कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं लेकिन हमारे शरीर में मौजूद एक ऐसा विटामिन भी है जो हमारे शरीर के नींद चक्र को प्रभावित कर हमारी रात बिगाड़ सकता है।

Vitamin deficiency is the main reason of insomnia