Vitamin E Deficency: विटामिन-ई की कमी इन गंभीर बीमारियों का बनती है कारण, ये लक्षण है डिफिशिएंसी का संकेत

Dangers of vitamin E deficiency: मांसपेशियों और हडि्डयों में दर्द के साथ स्किन का ड्राई होना विटामिन ई की कमी का संकेत होता है। यही नहीं, इसकी कमी कई जानलेवा बीमारियों का कारण भी बनती है।

Published: April 23, 2022 08:06:31 am

अमूमन हम विटामिन ए, बी और सी या डी को लेकर ही सचेत रहते हैं, लेकिन शरीर में विटामिन ई या के की कमी भी कई जानलेवा बीमारियों की वजह बनते हैं। शरीर में हर विटामिन का अपना अलग महत्व है और वे बीमारियों से बचाते हैं। तो चलिए आज आपको विटामिन ई की कमी से होने वाले खतरे के बारे में सचेत करें।

dangers of vitamin E deficiency in the body

शरीर में विटामिन न कम होने चाहिए न अधिक। क्योंकि दोनों के ही अपने अलग नुकसान होते हैं। विटामिन ई के साथ भी ऐसा ही है। इसकी कमी के संकेत भी शरीर कई तरह से देता है।

विटामिन-ई की कमी के लक्षण- Symptoms of Vitamin-E deficiency मांसपेशियों या हडि्डयों में अचानक से दर्द या अकड़न-चटक का महसूस होना

आंखों से कम दिखना या दिखने में झिलमिलाहट महसूस होना

बिना काम किए ही कमजोरी महसूस होना

बालों का अधिक झड़ना

पाचन संबंधी समस्याएं

स्किन में ड्राइनेस या पपड़ीदार स्किन

होठों का फटना या मुंह के किनारे क्रैक होना

बार-बार इंफेक्शन का होना, कमजोर इम्युनिटी

स्ट्रेस और एंग्जाइटी का होना विटामिन-ई की कमी से होने वाली समस्याएं-Problems caused by Vitamin-E deficiency

विटामिन-ई की कमी से शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और इस वजह से कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जिसमें ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक आदि शामिल हैं। इसके अलावा विटामिन-ई की कमी से मानसिक विकार हो सकते हैं और इम्यूनिटी भी कमजोर हो सकती है। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है।

विटामिन-ई की कमी कैसे पूरी करें?-how to make up for the deficiency of Vitamin E? शरीर में विटामिन-ई की कमी न हो, इसके लिए पालक, बादाम, मूंगफली, एवोकाडो, सूरजमुखी के बीज, अंडे, अखरोट, हरी पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली, आम, पपीता और सोयाबीन ऑयल आदि चीजों का सेवन कर सकते हैं। ये विटामिन-ई के अच्छे स्रोत माने जाते हैं।

विटामिन-ई अधिक मात्रा में लेने से नुकसान? -What are the disadvantages of taking Vitamin E in excess? खाद्य पदार्थों से विटामिन-ई लेना खतरनाक नहीं है, लेकिन अधिक मात्रा में इसे लेना हानिकारक हो सकता है। शरीर में विटामिन-ई की मात्रा अधिक होने से अधिक रक्तस्राव और थकान सहित कई अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए बिना डॉक्टर के सलाह के विटामिन खाना शुरू न करें।

डिस्क्लेमर- आर्टिकल में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिए गए हैं और इसे आजमाने से पहले किसी पेशेवर चिकित्सक सलाह जरूर लें। किसी भी तरह का फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने, एक्सरसाइज करने या डाइट में बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।

