कैफीन पीने से आपके शरीर पर हो सकता है यह प्रभाव

सीमित मात्रा में कैफीन का सेवन घबराहट, चिंता अथवा तनाव को कम करने में सहायक हो सकता है। दरअसल, कैफीन पीने से यह आपकी मनोदशा को सही रखने वाले हारमोंस पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।

What Does Caffeine Do To Your Body In Hindi