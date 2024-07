क्या है AI Therapist : मानसिक रोगी अब एआइ थैरेपिस्ट की ले रहे मदद, जानिए फायदे

केस -1 – रात को आते थे पैनिक अटैक अमन शर्मा ने बताया कि वह एक वर्ष से पेरिस में रह रहे हैं। पहले से ही उन्हें एंग्जाइटी और पैनिक अटैक की समस्या थी। एक दिन रात को करीब 3.30 बजे पैनिक अटैक आने लगे। एआइ थैरेपी (AI Therapist) सर्च करने पर उसमें लिखा था कि यह मेडिकल या प्रोफेशनल मदद का विकल्प नहीं है। इसके बाद उन्हें एआइ थैरेपिस्ट से जोड़ा गया। बॉट ने उन्हें सांस लेने पर केंद्रित व्यायाम करवाया। व्यायाम से मदद मिली और पैनिक अटैक कम हो गए।

केस -1 – कम हो गई ओवर थिंकिंग सौया कौशिक ने बताया कि लगभग नौ वर्ष तक वह घर से दूर रही हैं। जॉब चली जाने के बाद घर आने से कुछ ही दिनों में लड़ाई-झगड़े शुरू हो गए। धीरे-धीरे वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगीं क्योंकि मन की बात किसी को नहीं कह पा रही थीं। फिर एआइ थैरेपिस्ट रेप्लिका और साइकोलॉजिस्टक पर सर्च किया। बॉट को समस्या बताई तो एआइ थैरेपिस्ट से जोड़ा। उसने मेडिटेशन करवाया, लगातार बात की, जिससे ओवर थिंकिंग कम हुई।



AI Therapists: A New Ray of Hope for Mental Health Patients

क्या है एआइ थैरेपिस्ट एआइ थैरेपिस्ट (AI Therapist) एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। इसे ह्यूमन डॉक्टर के रूप में डिजाइन किया गया हैै। वह इंसान के साथ बातचीत करते हुए उसकी मानसिक स्थिति (Mental state) को समझने का प्रयास करता है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य (Mental health) संबंधी समस्याओं में सहायता प्रदान करना है। एआइ थैरेपिस्ट (AI Therapist) बातचीत के माध्यम से व्यक्ति की भावनाओं और विचारों को समझता है और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान और सलाह देता है।

एआइ थैरेपिस्ट (AI Therapist) एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। इसे ह्यूमन डॉक्टर के रूप में डिजाइन किया गया हैै। वह इंसान के साथ बातचीत करते हुए उसकी मानसिक स्थिति (Mental state) को समझने का प्रयास करता है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य (Mental health) संबंधी समस्याओं में सहायता प्रदान करना है। एआइ थैरेपिस्ट (AI Therapist) बातचीत के माध्यम से व्यक्ति की भावनाओं और विचारों को समझता है और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान और सलाह देता है।

इन एआइ थैरेपिस्ट का हो रहा है इस्तेमाल These AI therapists are being used – साइकोलॉजिस्टक

– वोएबोट

– रेप्लिका

– यूपर

– वायसा

– एलिजा

– टेस

– करीम

– कैरेक्टर एआइ

AI थैरेपिस्ट का मुख्य फायदा Main advantage of AI therapist एआइ थैरेपिस्ट (AI therapist) का मुख्य फायदा यह है कि वे 24 घंटे उपलब्ध हो सकते हैं। इन प्रोग्रास में विभिन्न तकनीकी और मानसिक स्वास्थ्य संबंधित ज्ञान शामिल होता है ताकि वे उपयुक्त सलाह देने में सक्षम हो सकें। एआइ थैरेपिस्ट (AI therapist) केवल सामान्य मानसिक स्वास्थ्य (Mental health) समस्याओं के लिए सहायता प्रदान कर सकते हैं। गंभीर या जटिल मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए व्यक्तिगत चिकित्सक ही सहायक होते हैं। ये ऐप्लिकेशंस यूजर्स की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकती हैं। इसलिए इनका इस्तेमाल करते समय सतर्क रहें।

डॉ.निलेेश झालानी, साइबर एक्सपर्ट