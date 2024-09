क्या है Hepatitis जिस के कारण हर साल होती है 10 लाख मौतें

क्या है हेपेटाइटिस what is hepatitis हेपेटाइटिस लीवर में होने वाला एक इंफेक्शन है। हेपेटाइटिस (Hepatitis) होने पर लीवर में ​में सूजन आ जाता है। ऐसा होन पर व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। क्योंकि ऐसा होने पर कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। हेपेटाइटिस में 5 प्रकार के वायरस होते हैं। जिसमें बी और सी को सबसे घातक माना जाता है। हेपेटाइटिस बी और सी शरीर में तरल पदार्थों के संपर्क में आने फैलता है। ये सूईयों और शारीरिक संबंध बनाने से भी होता है। हेपेटाइटिस बी शरीर में पहुंचता है तो वो डीएनए में जमा हो जाता है। जिसकी वजह से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इसे खोज नहीं पाती और ये शरीर में ही रह जाता है।

अफ़्रीका और दक्षिण एशिया में हेपेटाइटिस की ज्यादा समस्या Hepatitis is more common in Africa and South Asia हेपेटाइटिस बी फाउंडेशन की अध्यक्ष चारी कोहेन का कहना है कि इन बीमारियों को खत्म करने में कई बाधाएं सामने आ रही हैं। जिसमें सबसे ज्यादा समस्याएं अफ़्रीका और दक्षिण एशिया में आती हैं। उनका कहना है कि हमने हेपेटाइटिस सी का इलाज तो खोज लिया है लेकिन बी की खोज अभी जारी है।