IVF क्या है? जब प्राकृतिक तरीके से प्रेग्नेंसी नहीं ठहरती, तब कैसे मदद करती है यह तकनीक, Mayo Clinic से जानिए

In Vitro Fertilization: शादी के बाद ज्यादातर कपल्स की इच्छा होती है कि उनके घर भी बच्चे की किलकारी गूंजे। लेकिन कई बार महीनों या वर्षों की कोशिश के बावजूद प्रेग्नेंसी नहीं ठहरती। ऐसे में तनाव, चिंता और निराशा बढ़ना स्वाभाविक है। हालांकि, आज मेडिकल साइंस ने ऐसी कई तकनीकें विकसित कर ली हैं जो माता-पिता बनने के सपने को पूरा करने में मदद कर सकती हैं। इनमें सबसे चर्चित तकनीकों में से एक है IVF (In Vitro Fertilization)।