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IVF क्या है? जब प्राकृतिक तरीके से प्रेग्नेंसी नहीं ठहरती, तब कैसे मदद करती है यह तकनीक, Mayo Clinic से जानिए

IVF Treatment in Hindi: Mayo Clinic, NICHD, NHS और MedlinePlus के अनुसार IVF एक ऐसी तकनीक है जो प्राकृतिक तरीके से प्रेग्नेंसी न ठहरने पर मदद कर सकती है। जानिए IVF क्या है, कैसे काम करता है और इसकी सफलता किन बातों पर निर्भर करती है।

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भारत

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Dimple Yadav

Jun 22, 2026

IVF In Vitro Fertilization IVF Treatment

गर्भवती महिला को दर्शाती प्रतीकात्मक तस्वीर (photo- freepik)

In Vitro Fertilization: शादी के बाद ज्यादातर कपल्स की इच्छा होती है कि उनके घर भी बच्चे की किलकारी गूंजे। लेकिन कई बार महीनों या वर्षों की कोशिश के बावजूद प्रेग्नेंसी नहीं ठहरती। ऐसे में तनाव, चिंता और निराशा बढ़ना स्वाभाविक है। हालांकि, आज मेडिकल साइंस ने ऐसी कई तकनीकें विकसित कर ली हैं जो माता-पिता बनने के सपने को पूरा करने में मदद कर सकती हैं। इनमें सबसे चर्चित तकनीकों में से एक है IVF (In Vitro Fertilization)।

मेयो क्लिनिक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट (NICHD), NHS और मेडलाइनप्लस के अनुसार IVF एक प्रकार की सहायक प्रजनन तकनीक (Assisted Reproductive Technology) है, जिसका उपयोग तब किया जाता है जब प्राकृतिक तरीके से गर्भधारण में कठिनाई आ रही हो।

IVF क्या होता है?

सरल शब्दों में कहें तो IVF एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें महिला के अंडाणु (Egg) और पुरुष के शुक्राणु (Sperm) को शरीर के बाहर लैब में मिलाया जाता है। जब निषेचन (Fertilization) सफल हो जाता है और भ्रूण (Embryo) बन जाता है, तो उसे महिला के गर्भाशय (Uterus) में स्थानांतरित किया जाता है ताकि गर्भधारण हो सके।

किन परिस्थितियों में IVF की जरूरत पड़ सकती है?

Mayo Clinic के अनुसार IVF का उपयोग कई कारणों से किया जा सकता है, जैसे:

  • फैलोपियन ट्यूब में रुकावट या क्षति
  • ओव्यूलेशन (अंडोत्सर्जन) की समस्या
  • पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या या गुणवत्ता कम होना
  • अस्पष्ट बांझपन (Unexplained Infertility)
  • बढ़ती उम्र के कारण प्रजनन क्षमता में कमी

हालांकि हर व्यक्ति को IVF की जरूरत नहीं होती। डॉक्टर जांच के बाद उचित उपचार का सुझाव देते हैं।

IVF की प्रक्रिया कैसे होती है?

  1. अंडाणुओं को तैयार करना

महिला को कुछ दवाएं दी जाती हैं ताकि एक से अधिक अंडाणु विकसित हो सकें।

  1. अंडाणु निकालना

एक छोटी मेडिकल प्रक्रिया के जरिए अंडाणुओं को निकाला जाता है।

  1. लैब में निषेचन

निकाले गए अंडाणुओं को शुक्राणुओं के साथ लैब में मिलाया जाता है।

  1. भ्रूण का विकास

कुछ दिनों तक भ्रूण को लैब में विकसित होने दिया जाता है।

  1. भ्रूण को गर्भाशय में डालना

स्वस्थ भ्रूण को महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है।

इसके बाद कुछ दिनों में प्रेग्नेंसी टेस्ट के जरिए परिणाम की जांच की जाती है।

क्या IVF हमेशा सफल होता है?

यह एक आम सवाल है। NHS और Mayo Clinic के अनुसार IVF की सफलता कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे:

  • महिला की उम्र
  • बांझपन का कारण
  • अंडाणु और शुक्राणु की गुणवत्ता
  • समग्र स्वास्थ्य

यही वजह है कि हर IVF चक्र में सफलता की गारंटी नहीं होती।

IVF के दौरान भावनात्मक तनाव भी हो सकता है

NICHD और MedlinePlus के अनुसार IVF की प्रक्रिया शारीरिक के साथ-साथ भावनात्मक रूप से भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। कई दंपतियों को उम्मीद, चिंता और तनाव जैसी भावनाओं का सामना करना पड़ता है। इस दौरान परिवार का सहयोग, सही जानकारी और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है।

क्या IVF सुरक्षित है?

IVF कई वर्षों से इस्तेमाल की जा रही एक स्थापित तकनीक है। हालांकि हर मेडिकल प्रक्रिया की तरह इसके भी कुछ जोखिम और सीमाएं हो सकती हैं, जिनके बारे में डॉक्टर पहले से जानकारी देते हैं।

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डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Published on:

22 Jun 2026 02:23 pm

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