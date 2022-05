Monkey Pox Virus: कम उम्र के बच्चों को भी अपना शिकार बना रहा है "मंकी पॉक्स", जाने कैसे स्माल पॉक्स से अलग है ये खतरनाक वायरस

MonkeyPox Virus: मंकीपॉक्स वायरस तेजी से फ़ैल रहा है, इस बीमारी के होने पर शरीर में चेचक जैसे निशान पड़ जाते हैं, इसलिए ये जानने कि बेहद आवश्य्कता होती है कि ये बीमारी कैसे चिकन पॉक्स या स्माल पॉक्स से अलग होती है।

MonkeyPox Virus: मंकीपॉक्स एक प्रकार की दुर्लभ बीमारी है, ये स्माल पॉक्स की तरह दिखाई देती है। इसके लक्षणों कि बात करें तो इसके लक्षण फ्लू बीमारी जैसे होते हैं। यूके की एजेन्सी ने दावा किया है कि ये एक वायरल संक्रमण है, जो एक से दूसरे व्यक्तियों में तो आसानी से नहीं फैलता है, पर ये वायरस जानवरों से लोगों में फैलता है। इसको फ़ैलाने वाले जानवरों कि बात करें तो ये बंदरों या चूहों से मनुष्यों में फैलता है।

इसलिए ये जानने कि बेहद आवश्य्कता होती है कि आखिरकार ये बीमारी कैसे स्माल पॉक्स से अलग है।

what is monkey virus and know how it is different from small pox