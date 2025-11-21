Patrika LogoSwitch to English

स्वास्थ्य

Three Bites Rule : क्या है तीन बाइट्स रूल! जिससे कंट्रोल होगी क्रेविंग्स, जानें कैसे काम करेगा साइंटिफिक फॉर्मूला

Three Bites Rule : थ्री बाइट्स एंड डन रूल से क्रेविंग्स को बिना ओवरईटिंग कंट्रोल किया जा सकता है। जानें कैसे तीन बाइट्स मन शांत करती हैं और वजन बढ़ने से रोकती हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Nov 21, 2025

Three Bites Rule

Three Bites Rule (Photo- gemini ai)

Three Bites Rule: हम सभी के साथ होता है, रात के खाने के बाद चॉकलेट का मन, काम के तनाव में पेस्ट्री की क्रेविंग, या किसी पार्टी में दिखते ही केक की तरफ खिंच जाना। और जब हम खुद को बहुत ज्यादा रोकते हैं, तो अक्सर उल्टा असर होता है, या तो खाने के पैटर्न में गड़बड़ी हो जाती है या फिर खाने के बाद गिल्टी फील होने लगता है।

इसी वजह से आजकल एक सिंपल लेकिन असरदार तरीका चर्चा में है। जिसे थ्री बाइट्स एंड डन, मतलब मनपसंद चीज खाओ, लेकिन सिर्फ तीन बाइट्स। न जबरदस्ती, न पाबंदी, बस ध्यानपूर्वक खाना।

ये तरीका काम कैसे करता है?

एक रिसर्च (Journal of Medical Internet Research) में पाया गया कि लोग जब मिठाई या अपनी पसंद की चीज सिर्फ तीन बाइट्स में खाते हैं, तो उन्हें हैरानी की बात है पूरी संतुष्टि मिलती है। कई वैज्ञानिक स्टडीज यह दिखाती हैं कि खाने का असली मजा पहले कुछ बाइट्स में ही आता है। उसके बाद दिमाग उस स्वाद का आदी होने लगता है, और मजा धीरे-धीरे कम हो जाता है। मतलब थोड़ा खाकर भी क्रेविंग शांत हो सकती है, अगर हम उसे ध्यान से खाएं।

तीन बाइट्स कैसे शांत करती हैं क्रेविंग?

क्रेविंग का भूख से कोई लेना-देना नहीं होता। ये ज्यादातर तनाव दिमाग की किसी याद से ट्रिगर होती है। जब आप अपनी मनचाही चीज के सिर्फ तीन बाइट्स लेते हैं, तो दिमाग को वो हिंट मिल जाता है जिसकी क्रेविंग थी। Cornell University की एक स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों ने नाश्ता कम मात्रा में खाए, उन्हें उतनी ही संतुष्टि मिली जितनी ज्यादा खाने वालों को थी। मतलब खाना कम हो सकता है, लेकिन संतुष्टि नहीं।

इसे रोजमर्रा में कैसे अपनाएं?

रात में मीठा खाने का मन हो? तीन बाइट्स, बस। चिप्स या फ्राइड स्नैक्स खाने का मन हो? बैठकर तीन बाइट्स, चलते-फिरते नहीं। बाहर हों तो मिठाई का हिस्सा करें, अपनी तीन बाइट्स लें और रुक जाएं। यह आदत आपके दिमाग को समझाती है कि आप चीजों से खुद को वंचित नहीं कर रहे, बस कंट्रोल में खा रहे हैं।

किन लोगों को मुश्किल लग सकता है?

कुछ लोग तीन बाइट्स के बाद रुक नहीं पाते खासतौर पर जब खाना बहुत मोहक हो या जब तनाव ज्यादा हो। अगर आपको तीन बाइट्स के बाद भी तीव्र इच्छा थम नहीं रही, तो हो सकता है। आपकी मुख्य भोजन बैलेंस्ड न हों। आप तनाव में खा रहे हों। आपको नींद पूरी न मिल रही हो। ऐसे में पहले लाइफस्टाइल ठीक करना जरूरी होता है।

इसे और असरदार कैसे बनाएं?

खाने बैठकर और धीरे-धीरे खाएं। हर बाइट का स्वाद महसूस करें। तीन बाइट्स के बाद 10 से15 मिनट इंतजार करें। घर में मीठा, नाश्ता सामने न रखें। प्रोटीन और फाइबर वाली भोजन लें ताकि क्रेविंग कम हों। ये तरीका उन लोगों के लिए बढ़िया है जो मीठा या snacks खाते समय काबू खो देते हैं, लेकिन डाइटिंग या प्रतिबंध नहीं चाहते।

21 Nov 2025 11:48 am

Three Bites Rule : क्या है तीन बाइट्स रूल! जिससे कंट्रोल होगी क्रेविंग्स, जानें कैसे काम करेगा साइंटिफिक फॉर्मूला

