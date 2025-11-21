Three Bites Rule : क्या है तीन बाइट्स रूल! जिससे कंट्रोल होगी क्रेविंग्स, जानें कैसे काम करेगा साइंटिफिक फॉर्मूला

एक रिसर्च (Journal of Medical Internet Research) में पाया गया कि लोग जब मिठाई या अपनी पसंद की चीज सिर्फ तीन बाइट्स में खाते हैं, तो उन्हें हैरानी की बात है पूरी संतुष्टि मिलती है। कई वैज्ञानिक स्टडीज यह दिखाती हैं कि खाने का असली मजा पहले कुछ बाइट्स में ही आता है। उसके बाद दिमाग उस स्वाद का आदी होने लगता है, और मजा धीरे-धीरे कम हो जाता है। मतलब थोड़ा खाकर भी क्रेविंग शांत हो सकती है, अगर हम उसे ध्यान से खाएं।