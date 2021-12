जानिए सरसों या नारियल का तेल सेहत के लिए किस तेल में खाना पकाना है फायदेमंद

भारत में अधिकतर घरों में खाना पकाने के लिए सरसों तेल रिफाइंड या घी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब सवाल ये है की खाना बनाने के लिए सरसों का तेल और नारियल के तेल में से कौन-सा तेल अधिक फायदेमंद है । कुछ घरों में सरसों के तेल में भी खाना पकाया जाता है लेकिन ऐसे बहुत कम घर है जहा नारियल के तेल में खाना पकाया जाता है। खाना पकाने के लिए तेल का पोषक तत्वों से भरपूर होना बहुत जरूरी है। सरसों का तेल और नारियल का तेल दोनों ही खाना पकाने के लिए काफी बेहतर होता है।

which oil is beneficial for cooking mustard or coconut oil for health