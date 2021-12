ठंडी के मौसम में ठंड के कारण बाल ड्राय हो जाते हैं और बालों में रूसी और स्‍कैल्‍प में खुजली की समस्‍या बढ़ जाती है। जिसकी वजह से ठंड के द‍िनों में बालों की ग्रोथ रुक जाती है । इसल‍िए ठंड के द‍िनों में बालों को पोषण की जरूरत होती है जो केवल चंपी से म‍िल सकता है।

which oil is beneficial for hair in cold