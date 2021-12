महिलाओं की किन समस्याओं को दूर करता है मुनक्का और जानें इस्तेमाल करने का तरीका

महिलाओं की कुछ ऐसी समस्या होती है कुछ फल खाना बहुत लाभदायक होता है उसी में से एक है मुनक्का । महिलाओं के लिए मुनक्का खाना बेहद फायदेमंद होता है। मुनक्के में वसा कार्ब्स फाइबर कॉपर आयरन और कैलोरी भरपूर मात्रा में पायी जाती है। मुनक्के की तासीर गर्मी होती है। इसमें कैटेचिन नामक एंटीऑक्सीडेंट और केम्पफेरोल नामक फ्लेवोनोइड होता है जो कोलन ट्यूमर के जोखिम को कम करने में मदद करता है। साथ ही इसमें पॉलीफेनोलिक और फाइटोन्यूट्रिएंट भी होते है जो आंखों की रोशनी के लिए काफी फायदेमंद होता है।

Which problems of women removes dry grapes and know how to use