हम लोग अक्सर फिटकरी और हल्दी का सेवन करते हैं फिटकरी और हल्दी हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली आम चीजें है जिनके बहुत से औषधीय गुण होते हैं। हल्दी और फिटकरी दोनों में ही एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं इसलिए कई घरों में इसका इस्तेमाल पुरुषों द्वारा शेविंग करने के बाद ऑफ्टर शेव के रूप में किया जाता है। खून निकलने पर भी हल्दी और फिटकरी को मिलाकर लगाने से घाव जल्दी भरने में मदद मिल सकती है।

which problems remove the mixture of turmeric and alum