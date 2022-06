मंकीपॉक्स भी हो सकता है एसिम्प्टोमेटिक, कुछ समय तक हो सकता है अनडिटेक्टेड ट्रांसमिशन, WHO दावा

Monkeypox Virus: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि मंकीपॉक्स वायरस का अनडिटेक्टेड ट्रांसमिशन हो सकता है।

Monkeypox Virus: बुधवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि वायरस का अनडिटेक्टेड ट्रांसमिशन हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा कि मंकीपॉक्स के सैकड़ों मामले अफ्रीकी देशों से सामने आए हैं। "जांच जारी है, लेकिन कई देशों में एक ही समय में मंकीपॉक्स की अचानक उपस्थिति से पता चलता है कि कुछ समय के लिए अनडिटेक्टेड ट्रांसमिशन हो सकता है।" विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसुस ने बताया

