जानिए ओमिक्रोन वैरिएंट किन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है

कोरोना वायरस अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ था की एक नए वेरिएंट का आगमन हो गया । भारत समेत दुनिया के लगभग 29 देशों में फैल चुके कोरोनावायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रोन को लेकर चिंता का माहौल बना हुआ है। भारत में ओमिक्रोन वेरिएंट के 2 मामले पाए गए हैं। देश में 'कंट्री एट रिस्क' से आये 2 लोगों में जांच के बाद ओमिक्रोन वेरिएंट के संक्रमण की पुष्टि हुई है। कर्नाटक राज्य में ओमिक्रोन के पहले 2 मामलों की पुष्टि के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क हो गया है।

whom the Omicron variant may be more dangerous