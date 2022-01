जानें क्यों डिप्रेशन से ग्रसित लोगों अधिक ध्यान देते हैं अफवाओं पर

आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे की डिप्रेशन से ग्रसित लोगों को अफवाए अधीक परेशान क्यू करती है। और किस प्रकार से वे इस समस्या से खुद को निकाल सकतें हैं।

डिप्रेशन एक बहुत ही आम लेकिन गंभीर समस्या है जिससे बाहर आने के लिए व्यक्ति को चिकित्सकीय सहायता की ज़रूरत होती है। डिप्रेशन पागलपन नहीं होता है और डिप्रेशन के अधिकांश मरीज पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। ऐसे में डिप्रेशन से ग्रसित लोगों का ध्यान अकसर अफवाहों पर ही जाता है। डिप्रेशन से ग्रसित व्यक्ति अक्सर चीजों को भूलता है। और साथ ही हा छोटी मोटी बात को लेकर परेशान हो जाते हैं। जिसका असर यह होता है कि हर अफवाह का असर के दिमाग पर होता है और वह इन सारी चीजों को सोच-सोच कर और ज्यादा तनाव महसूस करता है।

Why People with depression pay more attention to rumors