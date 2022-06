World Bicycle Day 2022: वजन कम करने से लेकर फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए रोजाना चलाएं 30 मिनट साइकिल

World Bicycle Day 2022: रोजाना सुबह उठकर 30 मिनट तक साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। 30 मिनट तक साइकिल चलाने से स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्या दूर हो सकती है। इसलिए रोजाना 30 मिनट तक साइकिल जरूर चलाना चाहिए।

World Bicycle day daily cycling is beneficial for lungs and weight loss