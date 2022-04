World Liver Day 2022: लिवर को रखना है हेल्दी तो जानिए क्या करें-क्या नहीं

Ways to keep liver healthy: शुगर और ब्लड क्लॉटिंग यानी थक्के को नियंत्रित करता है, इसलिए इसकी केयर करने के लिए यह जानना जरूरी है कि इसके लिए क्या सही है और क्या नहीं।

आज यानि 19 अप्रैल को हर साल लिवर डे मनाया जाता है, ताकि लोगों को लिवर की बीमारियों और बचाव के बारे में सचेत किया जा सके। आपको जानकार आश्चर्य होगा कि लिवर अगर खराब होने लगे तो बहुत मुश्किल से उसे सही किया जा सकता है और कई मामलों में लिवर फेल भी हो जाता है और जान चली जाती है। इसलिए जरूरी है कि लिवर को हेल्दी रखने के बारे में जाना जाए और यह भी कि लिवर के लिए क्या चीजें नुकसानदायक हैं।

healthy liver Tips: what to do and what not to do