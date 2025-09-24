Patrika LogoSwitch to English

Yawning Side Effects: जम्हाई से टूटी महिला की गर्दन! जानें जोर से जम्हाई लेना क्यों हो सकता है खतरनाक

Yawning Side Effects : क्या जम्हाई लेना खतरनाक हो सकता है? इंग्लैंड की महिला हेली ब्लैक की जिंदगी सिर्फ एक यॉर्न से पलट गई। पढ़ें पूरी कहानी और जानें कैसे एक साधारण जम्हाई ने पहुंचा दिया उन्हें ऑपरेशन टेबल तक।

Sep 24, 2025

Yawning Side Effects
Yawning Side Effects (photo- gemini ai)

Yawning Side Effects: जम्हाई लेना हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। हम दिन की शुरुआत करते वक्त या थकान के समय अकसर जम्हाई लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण-सी जम्हाई किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? इंग्लैंड की रहने वाली हेली ब्लैक के साथ ऐसा ही हुआ।

हेली ने अपनी नवजात बेटी को जम्हाई लेते देखा और खुद भी जम्हाई लेने लगीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने स्ट्रेच किया, अचानक उनके शरीर में बिजली जैसा झटका दौड़ गया। उनका हाथ हवा में अटक गया और शरीर सुन्न होने लगा। उस पल उन्हें लगा कि कुछ बहुत गलत हो रहा है।

Yawning

पति ने पहले माना मजाक

हेली ने तुरंत अपने पति को बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि सुबह के 5 बजे हैं, कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक हो। लेकिन हेली का दर्द बढ़ता गया और आखिरकार उन्होंने इमरजेंसी कॉल किया। एम्बुलेंस से अस्पताल जाते वक्त हर झटका और गड्ढा उनकी रीढ़ में तेज दर्द करा रहा था।

डॉक्टर भी हैरान

अस्पताल में शुरुआती जांच में कुछ नहीं मिला। लेकिन जब एडवांस टेस्ट हुए तो सच्चाई सामने आई। दरअसल, जम्हाई की ताकत से हेली की गर्दन की दो हड्डियां खिसककर उनकी स्पाइनल कॉर्ड पर चढ़ गई थीं। इससे रीढ़ की हड्डी बुरी तरह दब गई और उनका शरीर आधा लकवाग्रस्त हो गया।

रिस्की सर्जरी और 50-50 चांस

डॉक्टरों ने हेली को बताया कि उनकी हालत बेहद नाजुक है। उन्हें इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ेगी और बचने की संभावना केवल 50-50 है। यहां तक कि अगर ऑपरेशन सफल होता, तब भी उनके फिर से चल पाने की गारंटी नहीं थी। लेकिन किस्मत से ऑपरेशन सफल रहा और हेली की जान बच गई।

जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई

भले ही हेली की जान बच गई, लेकिन इस घटना ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। सर्जरी के बाद उन्हें फाइब्रोमायल्जिया हो गया, जिसमें हमेशा दर्द और थकान रहती है। परिवार आर्थिक संकट में आ गया और वे अपना काम व बच्चों की देखभाल भी ठीक से नहीं कर पाईं। हेली कहती हैं कि अब मैं जम्हाई आने पर डर जाती हूं। हर बार कोशिश करती हूं कि इसे रोक दूं। हेली आज भी डॉक्टरों की शुक्रगुजार हैं। उनका कहना है कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं कि मैं व्हीलचेयर पर नहीं हूँ। मैं हर दिन डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करती हूं कि मैं आज भी अपने बच्चों के साथ हूं।

जानें जोर से जम्हाई लेना क्यों हो सकता है खतरनाक

जम्हाई लेना सामान्य बात है, लेकिन अगर आप बहुत जोर से जम्हाई लेते हैं तो यह आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। दरअसल, जोर से जम्हाई लेने पर गर्दन और रीढ़ की हड्डियों पर अचानक दबाव पड़ता है, जिससे मांसपेशियों में खिंचाव, नसों पर दबाव या यहां तक कि स्पाइनल इंजरी तक हो सकती है। कोशिश करें कि जम्हाई लेते समय शरीर को अचानक ज्यादा स्ट्रेच न करें और इसे आराम से लें।

24 Sept 2025 05:24 pm

Hindi News / Health / Yawning Side Effects: जम्हाई से टूटी महिला की गर्दन! जानें जोर से जम्हाई लेना क्यों हो सकता है खतरनाक

