Yawning Side Effects: जम्हाई से टूटी महिला की गर्दन! जानें जोर से जम्हाई लेना क्यों हो सकता है खतरनाक

भले ही हेली की जान बच गई, लेकिन इस घटना ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। सर्जरी के बाद उन्हें फाइब्रोमायल्जिया हो गया, जिसमें हमेशा दर्द और थकान रहती है। परिवार आर्थिक संकट में आ गया और वे अपना काम व बच्चों की देखभाल भी ठीक से नहीं कर पाईं। हेली कहती हैं कि अब मैं जम्हाई आने पर डर जाती हूं। हर बार कोशिश करती हूं कि इसे रोक दूं। हेली आज भी डॉक्टरों की शुक्रगुजार हैं। उनका कहना है कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं कि मैं व्हीलचेयर पर नहीं हूँ। मैं हर दिन डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करती हूं कि मैं आज भी अपने बच्चों के साथ हूं।